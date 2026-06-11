Володимир Зеленський прокоментував, чи потрібні зараз культурні продукти до ЛГБТ-спільноту

Президент Володимир Зеленський вважає, що в Україні потрібно відкрито говорити про права ЛГБТ-спільноти. Під час презентації результатів державної ініціативи «Тисячовесна» він наголосив, що українці мають однакові права, передає організація «Військові ЛГБТ+» та «Укрінформ».

Відповідаючи на запитання оборонця Маріуполя та голови ГО «ЛГБТ-військові за рівні права» Олександра Деменка, чи потрібні наразі культурні продукти для нормалізації ЛГБТ-спільноти в Україні та підвищення толерантності в суспільстві, президент заявив, що потреби представників ЛГБТ+ потрібно обговорювати.

«Я вважаю, що потрібно із суспільством про все відкрито говорити, і це абсолютно нормально. Ми всі з вами тут, ми захищаємо державу, ми однакові, і в нас однакові права абсолютно, незважаючи на будь-які упередження, вибачте, людей із XV століття. Ми з вами – сучасні люди», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що відверто про толерантність до ЛГБТ-спільноти потрібно говорити не так з молодшим поколінням, як зі старшим. На його думку, щодо обізнаності про ЛГБТ-спільноту та її потреби «діти у нас набагато крутіші», ніж його покоління.

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Зазначимо, питання щодо ЛГБТ-спільноти поставили Зеленському в контексті законопроєкту про Цивільний кодекс, який потенційно може звузити інтереси ЛГБТ-спільноти. Зокрема, новий кодекс не матиме інституту реєстрованих цивільних партнерств, що виключатиме можливість навіть встановлення факту одностатевої пари. Відсутність цивільного шлюбу не надає одностатевим парам захист, а також виключає їхню можливість отримати доступ до хворого, пораненого чи померлого партнера.

До слова, протягом червня у багатьох країнах світу проходить Місяць гордості (Pride month – англ.), який вшановує внесок ЛГБТ-спільноти у культуру та суспільство. Прайди проходять і в Україні – зокрема, 7 червня ЛГБТ-мітинг пройшов у Львові. Під час нього навпроти Оперного театру побралася одностатева пара, а учасники виступили з вимогами внести правки до проєкту нового Цивільного кодексу та визнати одностатеві партнерства.

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Довідково. Програма «Тисячовесна» створена за ініціативи президента України, передбачає виділення 4 млрд грн на підтримку української культури. Наприкінці липня 2026 року експерти мають обрати проєкти, які отримають можливість державного фінансування.