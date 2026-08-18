Василь Боднар повідомив, що кроки до порозуміння з Польщею односторонні

Польська сторона не видала жодного дозволу на пошукові роботи та ексгумацію останків українців у Польщі. Про це повідомив посол України у Польщі Василь Боднар в інтервʼю RMF, опублікованому 18 серпня.

За його словами, українська сторона вже видала шість чи сім дозволів, зокрема роботи провели у Пужниках, Гуті Пеняцькій, Острівках і Волі-Островецькій, Углах.

«Але з української сторони також були подані три заявки, проте дозволів ми ще не отримали. Я б тут звернувся до польської сторони з проханням видати хоча б один дозвіл на пошукові роботи в Польщі, бо я вже кілька місяців домагаюся хоча б одного дозволу в Ласкові, але ми його не отримуємо. Завжди є якісь бюрократичні обмеження, тому я публічно звертаюся з проханням, щоб хоча б один дозвіл з польського боку був підготовлений і виданий», – розповів посол.

Василь Боднар зазначив, що Україна намагається налагодити взаємовідносини з Польщею: пропонує роботу з архівами та співпрацю істориків, консультації на рівні комітетів і взаємодію між міністерствами.

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«Ще раз наголошуємо на тому, що історики мають сісти й обговорити теми, про які говорять у Польщі, адже польський підхід є однобічним, і я не раз зазначав, що просто говорити про те, що українці погані, а поляки – добрі, це неправильно. Сагринь також не сталася нізвідки. І не йдеться про якісь акції відплати, коли загинуло понад 30 тис. українців, – про це теж треба відкрито говорити. Якщо ми говоримо про події на Волині, то ми засуджуємо злочин, але в кожному випадку маємо розібратися, хто це здійснив. Бо в польській нарації зникає німецький окупаційний режим, діяльність радянської влади, інших угруповань, які розпалювали ненависть між українцями та поляками. І, звісно, доносити цю інформацію до суспільства», – наголосив дипломат.

Спроби Польщі вплинути на рішення назвати український військовий підрозділ іменем УПА Боднар назвав втрученням в справи суверенної держави.

«Польська сторона зайняла однозначну позицію: “ви просто змініть свою думку”, а українська сторона сприйняла це як ультиматум: “іншого виходу немає, робіть так, як ми кажемо”. Тож йдеться не про УПА, а про право ухвалювати рішення, яке було підважене в Польщі», – пояснив посол України.

На думку дипломата, для налагодження відносин між країнами потрібна двостороння взаємодія, рух в обох напрямках, який свідчить про готовність обох партнерів до співпраці.

«З нашого боку була відкритість, пропозиція щодо консультацій між міністерствами закордонних справ. Ми чекаємо на відповідь. Була пропозиція щодо консультацій президентських комітетів на вищому рівні. Відповіді немає. Була пропозиція щодо організації зустрічі істориків. Ми чекаємо на відповідь. Якщо історики не займуться цією темою безпосередньо, ми ніколи не дізнаємося правди про те, що насправді сталося для обох націй», – каже Василь Боднар.

Серед причин, що впливають на ставлення поляків до українців, дипломат називає зокрема політичні маніпуляції перед виборами в Польщі, а також російську пропаганду, яка роздуває цю тему по обидва боки кордону. І замість того, щоб боротися з нею та створювати правильні наративи, ми зациклюємося на історії та темах, які нас розділяють. Через це, за його словами, змінюється і сприйняття Польщі українцями і ця агресія, звісно, викликає захисну реакцію.

Нагадаємо, Василь Боднар стане заступником міністра закордонних справ України. Хто обійме його посаду, поки невідомо.