Росія вночі 30 вересня запустила по Києву ракети «Циркон»

У ніч проти середи, 30 вересня, російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву та області. Для атаки росіяни застосували, зокрема, балістичні та гіперзвукові ракети, а також ударні безпілотники. Про це повідомили монітори та місцева влада.

О 02:47 у Києві оголосили червоний рівень небезпеки через ракетну загрозу. За даними КМВА, унаслідок атаки пошкодження зафіксували у чотирьох районах столиці.

У Святошинському районі загорілися приватні житлові будинки, у Голосіївському – складська будівля, в Оболонському – магазин. У Подільському районі виникла пожежа у приватному будинку.

О 03:43 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

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Станом на 07:25 було відомо про двох загиблих та чотирьох постраждалих внаслідок ворожої атаки.

Наслідки атаки РФ на Київ, 30 вересня (Фото ДСНС)

Російська атака також спричинила руйнування та пожежі у Київській області, повідомив керівник ОВА Тимур Ткаченко.

У Вишгороді рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого приватного будинку трьох людей. Дитина зазнала гострої реакції на стрес, чоловік отримав осколкові поранення голови, а жінка – травму ноги. Їм надали необхідну медичну допомогу.

Під завалами також виявили тіло 14-річного хлопчика. У будинку він жив з батьками та сестрою. Родина переїхала на Київщину із Сумщини.

У Вишгородському районі пошкоджені та зруйновані приватні будинки, виникли пожежі у житловому будинку та гаражах. Також пошкоджено скління будинку.

У Бучанському районі пошкоджено три приватні будинки, 11 автомобілів та два складські приміщення. На одному з об’єктів виникла пожежа.

Наслідки російської атаки також зафіксували на об’єктах інфраструктури у Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах. На місцях працюють екстрені служби.

За даними моніторингових каналів, основними цілями російської атаки цієї ночі були Київ, Українка, Вишгород, Васильків та Житомир.

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