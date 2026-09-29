Один з шахрайських кол-центрів, викритих поліцією

Словацька поліція разом із правоохоронцями України та Польщі викрили схему торгівлі людьми. За даними слідчих, 23-річну громадянку Словаччини під виглядом працевлаштування заманили в Україну, де змусили працювати у шахрайському кол-центрі. Про це у понеділок, 28 вересня, повідомила поліція Словаччини.

Заява про злочин надійшла до поліції у Вранові-над-Топльоу, що на сході Словаччини, 13 вересня 2026 року. Словацькі правоохоронці діяли разом із польськими та українськими колегами. За даними поліції Словаччини, 23-річна дівчина приїхала до України на роботу. Згодом зʼясувалося, що дівчина мала працювати у шахрайському кол-центрі. Так звані роботодавці заборонили їй вільно пересуватися, чинили систематичний тиск, а також щонайменше один раз побили її.

Однак дівчина не відповідала вимогам керівників шахрайського кол-центру, і вони вирішили вивезти її з України разом з іще одним громадянином Словаччини. У ніч на 19 вересня двоє українців та двоє словаків пішки перевели постраждалих через українсько-польський кордон, а звідти автомобілем привезли їх до Варшави. Вказується, що під час поїздки дівчині постійно погрожували, а також забрали в неї документи.

У Варшаві всіх чотирьох підозрюваних затримали під час спецоперації. Постраждалій надали медичну допомогу. Окружний суд Варшави обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Справу розслідують за фактом незаконного позбавлення волі та торгівлі людьми.

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Нагадаємо, 5 вересня НАБУ повідомило про викриття заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви на «кришуванні» шахрайських кол-центрів за хабарі. На тлі скандалу 7 вересня Руслан Кравченко подав у відставку з посади генерального прокурора, а 14 вересня виїхав з України під виглядом відрядження. За даними «Української правди», ексгенпрокурор разом із дружиною переховується в Австрії.

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Крім того, 16 вересня Верховна Рада ухвалила закон про зміни у Кримінальному кодексі щодо боротьби з шахрайськими кол-центрами, який передбачає посилення відповідальності.