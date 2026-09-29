Артем Шило працював в СБУ та позаштатним радником в ОП

Колишній радник Офісу президента й ексголова одного з департаментів Служби безпеки України Артем Шило пішов на угоду зі слідством у справі про розкрадання на «Укрзалізниці». Про це повідомив Центр протидії корупції у вівторок, 29 вересня.

Прокурор САП заявив про досягнення домовленостей про укладення угоди про визнання винуватості з Артемом Шилом та ще одним обвинувачуваним Констянтином Мельником. Після цього він попросив виділити справу щодо Шила в окреме провадження. Суд задовольнив його прохання.

Надалі ВАКС має затвердити угоду, деталі якої поки що невідомі.

За даними онлайн-видання UA.NEWS, Шило долучився до засідання ВАКС просто з-за керма.

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Справа Артема Шила – що відомо

Артем Шило з 2012 року працював у Службі безпеки України. У 2021 році його призначили позаштатним радником Офісу президента, де він пропрацював протягом року.

У серпні 2022 року Шило повернувся в СБУ на посаду керівника головного управління контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму (головне управління «І»). У березні 2024 року його звільнили. Під час роботи в СБУ Артем Шило фігурував у низці корупційних скандалів.

2 квітня 2024 року детективи НАБУ та САП викрили організовану групу на чолі з Артемом Шилом, які незаконно заволоділи коштами «Укрзалізниці» під час закупівель кабелів (збитки на 140 млн грн) і трансформаторів (збитки на 100 млн грн) за завищеними цінами.

Шило, за даними НАБУ і САП, був керівником організованої групи, а також легалізував понад 175 млн грн, одержаних від злочинних схем, витративши їх на придбання елітної нерухомості.

4 квітня того ж року Артема Шила заарештували, однак за колишнього радника ОП внесли заставу в розмірі 30 млн грн.