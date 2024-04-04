Артем Шило у судовій залі, 4 квітня 2024 року

Колишнього радника Офісу президента і екс-голову одного з департаментів Служби безпеки України Артема Шила випустили з-під варти за 30 млн грн застави. Про це повідомили в Центрі протидії корупції з посиланням на прес-службу Вищого антикорсуду.

Як повідомляється, тепер Шило, якому сьогодні ж обрали запобіжний захід, має дотримуватися низки покладених обов'язків, як-от здати закордонні паспорти і носити електронний браслет.

Він не має права спілкуватися з приводу обставин справи із керівником ОПУ Андрієм Єрмаком, його заступником Олегом Татаровим, главою Мінстратегпрому Олександром Камишіним, віце-прем'єром Олександром Кубраковим та низкою інших осіб.

У разі порушення обов'язків заставу можуть стягнути у дохід бюджету.

Як повідомили в ЦПК, один з адвокатів Шила сам є обвинуваченим у справі НАБУ та САП. Мова йде про Сергія Тарасюка. Він є фігурантом справи про можливе одержання 36 тис. доларів київськими податківцями за сприяння у поверненні вилученого під час обшуку майна.

У чому суть справи Артема Шила?

2 квітня НАБУ та САП повідомили про викриття організованої групи, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі «Укрзалізницею» трансформаторів під час воєнного стану. 33-річний харків’янин Артем Шило, який працював в СБУ, через свої зв’язки допомагав «відсіювати» конкурентів на торгах за допомогою «липових» листів «щодо загроз державній безпеці».

ТОВ «Узелектро», з якою уклали договір на постачання для української залізниці трансформаторів, завищила їх вартість вдвічі. зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупило трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродало «Укрзалізниці» за вищою ціною.

Шило проігнорував той факт, що «Узелектро» фактично купила трансформатори у заводу, який входить до російського консорціуму, а керівник заводу відвідує Росію. Водночас кінцевий бенефіціар постачальників цих трансформаторів, є громадянином Білорусі.

Націнка на постачанні трансформаторів склала 52%. Фігурантам вдалося заволодіти лише частиною — 94 млн грн, ще частина грошей арештована на рахунках «Узелектро». Угода щодо постачання трансформаторів ще не виконана повністю.

У процесі реалізації корупційної схеми Шило дистанціювався від схеми, однак її учасники знали, що він продовжує всім керувати. Свою частину вкрадених грошей Шило «відмив» шляхом купівлі дорогої нерухомості в Києві за ціну, що в рази нижче ринкової. Нерухомість записана на колишню дружину посадовця – Ірину Шило з якою Артем Шило розірвав шлюб у 2023 році, але продовжує жити. Салони краси, яким володіє екс-дружина Шила почали демонструвати різкий ріст доходів після того, як почала свою діяльність організована група на чолі з Шилом, пише «Слідство.Інфо».

Прокуратура вважає, що Шило може вчиняти ще злочини. Наприклад, інші співучасники злочинів у середині 2022 року говорили про те, що Шилу «Укрзалізниця» більше не цікава, а його цікавить оборонна сфера. Прокурори також бояться, що Шило може втекти з країни, оскільки у нього знайшли ідентифікаційний код Польщі та він володіє частками у польському бізнесі.