Артем Шило перебуватиме під арештом до кінця травня

Колишнього радника Офісу президента та співробітника СБУ Артема Шила, підозрюваного в розкраданні 95 млн грн на закупівлях «Укрзалізниці», взяли під варту рішенням Вищого антикорупційного суду. Про це повідомили у прес-службі Центру протидії корупції у четвер, 4 квітня.

На який термін заарештували Артема Шила, у ЦПК не повідомили. Водночас «Суспільне» повідомило, що посадовець перебуватиме під вартою 60 днів – до 31 травня включно. Імовірно, запобіжний захід для Шила можуть продовжити.

Екс-радник Офісу президента може внести заставу в розмірі 30 млн грн. Відповідне рішення ухвалила суддя ВАКС Катерина Сікора.

«У випадку внесення застави Шило повинен буде не відлучатися з Києва, не спілкуватися з іншими підозрюваними, з працівниками СБУ та іншими особами, зокрема Єрмаком, Татаровим, Камишіним, Кубраковим з приводу обставин кримінального провадження. Він також повинен утримуватися від відвідувань приміщень Укрзалізниці, Офісу Президента, здати закордонні паспорти, носити електронний браслет», – повідомили у прес-службі ЦПК.

Нагадаємо, 2 квітня Артему Шилу оголосили про підозру в розкраданні коштів на закупівлі трансформаторів для «Укрзалізниці». Йдеться про заволодіння посадовцем 94,7 млн грн через фірму-прокладку з Болгарії.

Тоді Артем Шило направив до «Укрзалізниці» листа «Щодо загроз державній безпеці», який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими цінами. Зазначається, що компанію-переможця контролює громадянин Білорусі, який має зв’язки з Росією.

Доповнено. Близько 18:00 стало відомо, що колишнього радника Офісу президента і екс-голову одного з департаментів Служби безпеки України Артема Шила випустили з-під варти за 30 млн грн застави.

Що відомо про Артема Шила

33-річний харків’янин Артем Шило працював у Службі безпеки України. До того, у 2021 році, він був позаштатним радником Офісу президента. Артема Шила пов’язують зі скандальним заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим. Сам Шило зізнався, що раніше надавав консультації Татарову та був на його дні народженні у 2022 році.

Артем Шило неодноразово фігурував у корупційних скандалах під час своєї роботи в СБУ. Зазначимо, за 10 років роботи Шила в СБУ його родина накопичила статки у понад 4 млн доларів. Сам Шило має у власності дві трикімнатні квартири, одну двокімнатну квартиру та нежитлову площу на 360 м² (записані на дружину) в елітному київському ЖК вартістю понад 2 млн доларів. Крім того, дружина Шила володіє салоном краси вартістю в мільйон доларів та має три елітних автомобілі вартістю приблизно 238 тис. доларів.

Зазначимо, Артема Шила також пов’язують з появою навесні 2022 року на українському ринку російського букмекера 1xBet. Підпорядкований Шилу департамент СБУ, який протидіє роботі російського бізнесу в Україні та формує санкційні списки РНБО, надав російському букмекеру ліцензію, попри те, що 1xBet відкрито підтримує російську агресію проти України та перераховує прибуток на потреби російської армії.