Кабелі для компанії закупляли через фірми-прокладки

Національне антикорупційне бюро України викрило сімох осіб, які налагодили схему розкрадання грошей на закупівлях кабелів для «Укрзалізниці». Протягом двох років компанії постачали продукцію за завищеними цінами, внаслідок чого «Укрзалізниця» зазнала збитків на 117 млн грн, повідомили у середу, 13 березня, у прес-службі НАБУ.

«Протягом 2021-2023 років підприємець реалізовував план постачання “УЗ” кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами. Для цього вступив у змову з членами організованої групи, яка була своєрідним “бек-офісом” товариства, неформально контролювала його діяльність та за певний відсоток від суми закупівель могла забезпечити перемогу “потрібних” компаній у тендерах “УЗ”», – повідомили у прес-службі НАБУ.

Тоді компанія уклала договори про закупівлю кабелів із трьома підконтрольними зловмиснику компаніями. Ціни продукції, яку пропонували компанії, були значно вищими за ринкові. Водночас компанії не виробляли кабелі, а закуповували їх через фірми-прокладки в контрольованих виробників.

Внаслідок злочинної схеми «Укрзалізниця» втратила 117 млн грн. Сімом учасникам груп повідомили про підозри за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення чи розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованої групою), та ч. 2 ст. 15 ККУ (замах на кримінальне правопорушення). Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років та з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми.