Задокументовано факти хабарництва на загальну суму 130 тис. грн

На Львівщині на хабарі 130 тис. грн затримали двох посадовців підрозділу «Укрзалізниці». Також затримані троє працівників київського підприємства з перевезення вантажів, які давали хабар за ремонт вагонів поза чергою.

«За даними слідства, посадовці вимагали та одержали грошові кошти від працівників підприємства, яке надає послуги щодо перевезення залізничним транспортом вантажів. За неправомірну вигоду підозрювані обіцяли поза чергою взяти в ремонт вагони, які належать суб’єкту господарювання», – йдеться в повідомленні прокуратури 12 січня.

В хабарництві підозрюються два посадовці одного з підрозділів «Укрзалізниці» на Львівщині та працівники київського товариства. Загалом задокументовано факти надання працівниками фірми хабарів на загальну суму 130 тис. грн.

Затриманим повідомили про підозру за фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ) та надання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369 ККУ).