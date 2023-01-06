52-річному посадовцю «Львівської залізниці» обрали запобіжний захід

СБУ затримала одного з посадовців «Львівської залізниці» на хабарі у 40 тис. грн. Саме затримання відбулося кілька днів раніше, після чого 5 січня обвинуваченому обрали запобіжний захід, а сьогодні, 6 січня, про цей інцидент повідомили прес-служби СБУ та поліції. За інформацією ZAXID.NET, затриманим є 52-річний керівник одного з дочірніх підприємств «Львівської залізниці» – однієї з так званих дистанцій колії (підприємств, що відповідають за утримання залізниці на конкретній ділянці). За попередньою інформацією, кошти він вимагав у підприємців за сприяння у продажі щебеню, який мав використовуватися для будівництва колії на ділянці від Хирова до кордону з Польщею.

«СБУ ліквідувала схему організовану посадовцями регіональної філії «Львівська залізниця». Злочинна діяльність полягала в отриманні незаконної винагороди за продаж матеріалів, які використовувались для будівництва міжнародної залізничної колії. Учасниками злочинної схеми були посадовці підрозділу регіональної філії. Керівники стратегічного об’єкта, які курували проведення ремонтних робіт на прикордонних залізничних сполученнях незаконно привласнювали будматеріали», – йдеться у повідомленні СБУ.

Правоохоронці підкреслюють, що така схема могла призвести до надзвичайних ситуацій на ділянці колії від Хирова до державного кордону. Нагадаємо, на цій ділянці в червні 2022-ого почали прокладати колію, яка б дозволила курсувати з Перемишля до Хирова потягам європейської ширини.

Прес-служба поліції уточнює, що посадовець «Укрзалізниці» сприяв незаконному продажу близько 270 кубометрів щебеню. За інформацією ZAXID.NET, затримали його під час отримання 40 тис. грн, однак вся сума, яку вимагав і отримав посадовець за весь час існування схеми, ще встановлюється слідчими. Згодом львівська прокуратура уточнила, що посадовець вимагав 55 тис. грн за продаж щебеню.

Також правоохоронці встановлюють інших причетних до цієї схеми осіб. Затриманому 52-річному залізничнику офіційно оголосили про підозру в отриманні неправомірної вигоди (за ч. 3 ст. 368 ККУ).

Зазначимо, закинуту з 1995 року колію між Перемишлем та прикордонними населеними пунктами на Львівщині намагаються відновити щонайменше з 2016 року. У 2018 році польська влада заявила, що готова виділити 45 млн злотих на відновлення 12-кілометрової ділянки колії від Перемишля до держкордону. На початку лютого 2022-ого міністри інфраструктури України та Польщі домовилися відновити залізничний маршрут Перемишль-Нижанковичі-Хирів-Смільниця-Устрики Долішні-Заґуж (відомий як Лінія 102). Через напад Росії цей проект заморозили, однак відновили восени 2022-ого.