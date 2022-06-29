З польської сторони почали розчищати хащі за маршрутом колії, а також замінювати шпали та самі колії

На польсько-українському кордоні розпочали відновлювати закинуту залізничну колію, що веде з Перемишля до прикордонних сіл на Львівщині. Про це повідомив депутат польського Сейму Марек Кухцінський, повідомляє видання Naszemiasto.

Колія пролягає з Перемишля до Мальховіц, звідти заходить на територію України в Нижанковичі й пролягає через Нове Місто, Добромиль, Хирів, Смільницю і знову повертається на територію Польщі. У 2018 році польська влада заявила, що готова виділити 45 млн злотих на відновлення 12-кілометрового маршруту Перемишль – держкордон у напрямку Нижанковичів. Цього літа з польської сторони почали повністю замінювати колію.

Своєю чергою, українська сторона розпочала проектні роботи з відновлення колії. Замониками проекту стануть Хирівська і Добромильська громади.

Лінія Мальховіце – Нижанковичі (лінія 102) не експлуатується з 1995 року. Вона сполучає два польські регіони і пролягає через територію України. Лінія 102 курсувала з Перемишля через пункт пропуску на кордоні Мальховіце – Нижанковичі до Хирова в Україні, а потім як лінія 108 – через прикордонний перехід у Кросценко до Бещадських гір.

Польські та українські активісти вже кілька років закликають відновити залізничного сполучення на польсько-українському прикордонні. Зокрема наприкінці 2016 року із Перемишля до селища Нижанковичі у Львівській області по відновленій європейській колії вперше за 22 роки прибула дизельна дрезина. Колію протяжністю 35 км на території Польщі розчистили волонтери під час акції «I Biesczadska Siekierezada Kolejowa». Коли кущі викорчували, то з’ясувалось, що колія перебуває у задовільному стані і нею можуть їздити невеликі поїзди і з швидкістю 30 км/год.

Зазначимо, що поруч із закинутою колією триває будівництво нового автомобільного пункту пропуску Нижанковичі – Мальховіце, що розрахований на автобуси та автомобілі до 3,5 тонн. Триватиме будівництво впродовж чотирьох років.