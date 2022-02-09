Зараз колія закинута, використовуються лише невеликі ділянки для розваг туристів

Міністерства інфраструктури України та Польщі відновили переговори щодо реалізації важливих міжурядових проектів. Зокрема, під час конференції «Європа Карпат», що відбулася у Польщі, міністри інфраструктури двох країн заявили про домовленість до кінця 2022 року відновити міжнародний залізничний маршрут європейською колією Перемишль-Нижанковичі-Хирів-Смільниця-Устрики Долішні-Заґуж, більше відомий як Лінія 102.

«До кінця року ми відремонтуємо українську залізничну ділянку 102. Сподіваємося, що в цій ситуації Польща оновить свою ділянку лінії 102. Ми бачимо можливість реалізації цього проекту», – цитує міністра інфраструктури України Олександра Кубракова польський портал Przemysl.Naszemiasto.

Як додає видання, інвестиції в українську частину лінії 102 мають стати одним із багатьох залізничних проектів, які Україна планує реалізувати найближчим часом. Натомість зі сторони Мінінфраструктури були озвучені заяви про пошук фінансування для відновлення цієї лінії. В межах території України лінії 102 і 108 мають довжину близько 40 км.

15 лютого відбудеться більш предметне обговорення між залізничниками двох країн.

Цією колією свого часу користувались польські туристи, які їхали в Бєщадські гори

Реконструкція ділянки Мальховіце-Нижанковичі на українсько-польському кордоні (лінія 102) — це кроскордонна ділянка, яка не експлуатується з 1995 року. Вона сполучає два польські регіони і пролягає через територію України. Лінія 102 курсувала з Перемишля через пункт пропуску на кордоні Мальховіце-Нижанковичі до Хирова в Україні, а потім як лінія 108 — через прикордонний перехід у Кросцєнко до Бещадських гір.

Про відновлення закинутої залізничної лінії заговорили у 2016 році. Тоді ремонт 12 км ділянки Перемишль-Мальховіце оцінювали у 20-25 мільйонів злотих. Однак через відсутність готовності з боку української сторони Польща не приступила до роботи.

Також обговорюється відновлення Першої угорсько-галицької залізниці на дільниці Меджилаборці (Словаччина) - Заґуж - Устрики Долішні (Польща) - Хирів (Україна). Органи місцевого самоврядування та громадські організації Словаччини, Польщі та України підписали меморандум про співпрацю.