Українська делегація з представників Мінінфраструктури та «Укрзалізниці» відвідала Польщу

Україна й Польща спільно напрацьовують план реалізації проекту високошвидкісного залізничного сполучення між Києвом і Варшавою та готуються до його презентації на рівні Європейського Союзу.

Як повідомило Міністерство інфраструктури України, такими є підсумки візиту голови відомства Олександра Кубракова, його заступника Мустафи Найєма і керівника «Укрзалізниці» Олександра Камишіна до Польщі.

Як повідомили в Мінінфраструктури, будівництво євроколії Київ – Варшава дозволить скоротити час у дорозі з однієї столиці до іншої залізничним транспортом до чотирьох годин. Для порівняння, зараз потягом з Києва до Варшави можна дістатися приблизно за 14 годин.

Крім того, під час цього візиту обговорювалась реконструкція ділянки Мальховіце – Нижанковичі на українсько-польському кордоні, яка не експлуатується з 1995 року. Наразі йде пошук джерел фінансування цього проекту.

Також Мінінфраструктури повідомило про план інтеграції української транспортної мережі в європейську. Окрім вже згаданого високошвидкісного залізничного сполучення та реконструкції ділянки Мальховіце – Нижанковичі, він також передбачає нові автобани до західного кордону. Йдеться про будівництво першої концесійної дороги Краківець – Львів – Броди – Рівне, а також масштабне оновлення дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин, з підвищенням її до І-а категорії.

Крім того, цей план включає в себе модернізацію міжнародних автомобільних пунктів пропуску.