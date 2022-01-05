Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до законів, які значно спрощують працевлаштування іноземних громадян, зокрема українців. Про це повідомила канцелярія польського президента 4 січня.

Як пояснює «Європейська правда», тепер громадяни України зможуть працювати в Польщі не 6 місяців, а 2 роки без дозволу на роботу. Для цього потрібна лише декларація про доручення роботи. Раніше ця декларація дозволяла працевлаштуватися в Польщі протягом шести місяців на рік. Водночас, щоб отримати наступну декларацію потрібно було чекати пів року.

Спрощується також процедура отримання дозволу на тимчасове чи постійне проживання. Тепер від іноземця, який подає заяву для отримання «карту перебування», не вимагатимуть наявність задокументованого місця проживання в Польщі та постійного джерела доходу. Вистачить лише підтвердження, що розмір зарплати не менший від мінімальної заробітної плати у Польщі.

Нові правила почнуть діяти за 14 днів після їхньої публікації в урядовому віснику.