Поїзд сполученням Київ – Варшава знову курсуватиме після півторарічної перерви

«Укрзалізниця» з 4 листопада відновлює курсування поїзда сполученням №67/68 Київ – Варшава. Залізничне сполучення між столицями припинилося торік у березні через карантинні обмеження.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», потяг відправлятиметься з Києва о 18:48 і прибуватиме до Варшави о 09:02. З Варшави поїзд відправлятиметься о 17:10 і прибуватиме до Києва об 11:00.

Придбати квиток можна в касах вокзалів та на сайті booking.uz.gov.ua. Зазначимо, що з 10 жовтня курсує також потяг Інтерсіті+ із Києва до Перемишля через Львів.

«Укрзалізниця» також нагадала, що для поїздки у поїздах далекого сполучення пасажири повинні мати один із документів, що підтверджує отримання хоча б однієї дози вакцини проти коронавірусу, або отримання повного курсу вакцинації.

Нагадаємо, що Україна припинила міжнародне залізничне сполучення з Польщею 14 березня 2020 року, коли в світі почалася пандемія коронавірусу. 9 вересня Польща відкрила кордони вакцинованим українським туристам, тож їхати туди українці можуть із паспортом вакцинації, доступним у додатку «Дія». Невакциновані можуть їхати до Польщі з негативним ПЛР-тестом та пройти там 10-денний карантин.