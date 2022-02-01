Польські солдати із ПЗРК «Grom»

Польща готова передати Україні боєприпаси, дрони та переносні зенітно-ракетні комплекси «Grom» своєї розробки. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє «Польське радіо».

«Ми солідарні з нашими сусідами через ту загрозу, яку вони відчувають з боку Росії, але солідарності та цих слів на сьогодні недостатньо. Потрібно перетворити їх на дію. Ось чому ми готові передати оборонну зброю», – наголосив очільник уряду Польщі.

Відповідаючи на запитання про те, який саме асортимент озброєнь мається на увазі під «оборонним», Моравецький відповів «Боєприпаси, «Громи» та різні типи безпілотників, призначені для захисту».

Політик розповів, що це питання вже обговорювали з президентом Польщі Анджеєм Дудою та говоритимуть з президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Ймовірно, що остаточні домовленості будуть досягнуті під час сьогоднішнього візиту польського прем’єр-міністра до Києва, інформує польська агенція РАР.

Видання Defense Express нагадує, що армія Польщі, як і Збройні Сили України, досі використовує радянські системи ППО ЗУ-23-2 та ЗУ-23-4 «Шилка». На думку експертів, висока імовірність того, що боєприпаси саме до цих зенітних систем поляки хочуть передати нашим військовим. Це саме стосується радянських ЗРК малої дальності «Оса»

Як інформував ZAXID.NET, напередодні глава польського Бюро національної безпеки Павел Солох заявив, що Польща готова передати Україні оборонне озброєння.

Крім того, польське урядове агентство стратегічних резервів відправило в Україну гуманітарний конвой: 29 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Військова допомога Україні

Менш ніж за тиждень США, на тлі зростання загрози нового вторгнення Росії в Україну, чотирма літаками доставили в Київ понад 330 тонн зброї та боєприпасів. Раніше 2000 одиниць протитанкової зброї відправила Велика Британія.

Крім того, Чехія заявила про готовність надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії. Також зброю планують передати країни Балтії – йдеться про протитанкові ракетні комплекси Javelin і переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Поставки зброї не виключають Нідерланди і Данія.

Водночас Німеччина послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО. Хоча, нещодавно Берлін заявив про поставку Україні 5 тис. військових захисних касок.