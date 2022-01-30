Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредріксен заявила, що ситуація навколо України становить загрозу для Європи

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредріксен не виключає надання Україні озброєння, якщо Росія ще більше загострить ситуацію. Про це вона розповіла в інтерв’ю Jyllands-Posten, цитує Viborg Folkeblad.

«Я не хочу виключати [відправлення озброєння в Україну], і в мене немає принципової протидії цьому. Ситуація навколо України становить серйозну загрозу для Європи, оскільки існують ризики, що вона може перерости у збройний конфлікт», – сказала вона виданню.

Прем’єр-міністерка також зазначила, що Росію чекають санкції «безпрецедентного розміру» у разі подальшого загострення ситуації. Водночас деталі про них Фредріксен не розповіла. Крім того, вона також не відповіла на питання, чи розглядається питання відправки данських військових до України.

Військова допомога Україні

Менш ніж за тиждень США, на тлі зростання загрози нового вторгнення Росії в Україну, чотирма літаками доставили в Київ понад 330 тонн зброї та боєприпасів. Раніше 2000 одиниць протитанкової зброї відправила Велика Британія.

Крім того, Чехія заявила про готовність надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії. Також зброю планують передати країни Балтії – йдеться про протитанкові ракетні комплекси Javelin і переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Про намір постачати Україні зброю нещодано заявили і Нідерланди.