В Україну прибув четвертий літак з американською зброєю
США менш ніж за тиждень доставили в Україну понад 330 тонн зброї
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
0 0
США в період з 22 до 28 січня відправили в Україну чотири літаки зі зброєю і боєприпасами
Увечері в п’ятницю, 28 січня, до Києва зі США прилетів четвертий літак з військовою допомогою Україні. На його борту – 81 тонна боєприпасів.
«Цього разу четверта “пташка” доставила в Україну 81 тонну боєприпасів різного калібру. Наступного тижня чекаємо на наступні літаки зі США з військово-технічною допомогою для посилення обороноздатності України», – розповів міністр оборони Олексій Резніков.
Таким чином, менш ніж за тиждень США, на тлі зростання загрози нового вторгнення Росії в Україну, доставили в Київ понад 330 тонн зброї та боєприпасів:
- 22 січня США доставили в Україну 90,7 тонн зброї;
- 23 січня – 80 тонн;
- 25 січня – 79 тонн (включаючи орієнтовно 300 «Джавелінів»);
- 28 січня – 81 тонну.
Це наш Instagram,
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET