США в період з 22 до 28 січня відправили в Україну чотири літаки зі зброєю і боєприпасами

Увечері в п’ятницю, 28 січня, до Києва зі США прилетів четвертий літак з військовою допомогою Україні. На його борту – 81 тонна боєприпасів.

«Цього разу четверта “пташка” доставила в Україну 81 тонну боєприпасів різного калібру. Наступного тижня чекаємо на наступні літаки зі США з військово-технічною допомогою для посилення обороноздатності України», – розповів міністр оборони Олексій Резніков.

This time the 4th bird delivered 81 tons of ammunition of various calibers to Ukraine. Next week we are waiting next planes with military-technical assistance to strengthen defense capabilities! @WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense pic.twitter.com/FkUqJGzXFm — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 28, 2022

Таким чином, менш ніж за тиждень США, на тлі зростання загрози нового вторгнення Росії в Україну, доставили в Київ понад 330 тонн зброї та боєприпасів: