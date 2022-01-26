До України прибула третя партія військової допомоги від США

Ввечері у вівторок, 25 січня, до Києва прибув третій літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів. Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Джавеліни в Києві! Новий вантаж оборонної допомоги - пускові установки та ракети - загальною вагою близько 80 тонн. Незабаром очікуємо прибуття 4-ї з великої «зграї птахів». Дякую нашому стратегічному партнеру США», – написав Резніков.

Javelins in Kyiv!A new cargo of security aid - launchers&missiles - with a total weight of about 80 tons.We expect the arrival of the 4th from the big flock of birds soon. Thanks to our strategic partner @WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense pic.twitter.com/hTSFBLSPJb — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 25, 2022

Це частина пакету озброєння, яке США надають Україні в розмірі 200 млн доларів.

Як повідомили на Facebook-сторінці посольства США в Україні, нова партія включає 300 протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Як повідомляє портал Ukrainian Military Pages, на фото зроблених під час розвантаження літака можна побачити протитанкові ракети Javelin та одноразові реактивні гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), призначені для руйнування фортифікаційних укріплень та знищення легкоброньованих цілей.

Водночас як інформує ZN.UA з посиланням на сервіс відстеження маршрутів літаків Flightradar24, Спеціальний рейс зі США, що прибув в Україну, по дорозі облетів повітряний простір Німеччини. Американський борт обрав практично ідентичний маршрут тому, який минулого тижня використовували два борти Великої Британії, які також облітали німецький повітряний простір при доставці зброї в Україну.

Тоді маршрут британських літаків викликав дискусію про те, чи Німеччина закривала свій повітряний простір, враховуючи позицію німецького уряду про заборону постачання озброєнь Україні. Однак міноборони Великої Британії дало роз'яснення щодо цього, заявивши, що Німеччина не закривала свій повітряний простір, а вся річ у тому, що Британія не зверталася до Німеччини з проханням дозволити проліт над її територією.

Натомість американський борт із ракетами Javelin для української армії також цілеспрямовано облетів територію Німеччини.

фото ZN.UA

Чи пов'язаний цей логістичний алогізм із бажанням США та Великої Британії наочно продемонструвати Німеччині, що ключові союзники України не згодні з позицією Берліна щодо України, поки що невідомо.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на 22 січня до Києва прибула перша частина військової допомоги від Сполучених Штатів, зокрема близько 90,7 тонн летальної зброї й боєприпасів, а 23 січня – друга частина, з понад 80 тонн зброї.

Довідково

Javelin – це переносний протитанковий ракетний комплекс американського виробництва. Його ракета має новітню технологію, завдяки якому операторові не потрібно коригувати та супроводжувати заряду до цілі після запуску. Він призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості, зокрема гелікоптерів або БПЛА.