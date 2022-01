Ввечері у вівторок, 25 січня, до Києва прибув третій літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів. Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Джавеліни в Києві! Новий вантаж оборонної допомоги - пускові установки та ракети - загальною вагою близько 80 тонн. Незабаром очікуємо прибуття 4-ї з великої «зграї птахів». Дякую нашому стратегічному партнеру США», – написав Резніков.

Javelins in Kyiv!A new cargo of security aid - launchers&missiles - with a total weight of about 80 tons.We expect the arrival of the 4th from the big flock of birds soon. Thanks to our strategic partner @WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense pic.twitter.com/hTSFBLSPJb