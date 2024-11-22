Поліцейські встановили авто, водій якого збив пішохідку та втік з місця аварії

Рівненські поліцейські розшукали водія вантажівки, який збив 57-річну пішохідку в Рівному та втік. Жінка померла від отриманих травм. Винуватцем ДТП виявився мешканець Львівщини.

Як вказано у повідомленні поліції, ввечері 20 листопада до поліції звернувся чоловік, який виявив травмовану 57-річну жінку на вул. Млинівській у Рівному. Поруч із потерпілою у ДТП не було жодного авто. Поліцейські встановили авто, водій якого збив пішохідку та втік з місця аварії.

Вантажівку MAN рівненські поліцейські зупинили на трасі Київ-Чоп у селі Ставище Житомирської області вночі 21 листопада.

Слідчий попередньо з’ясував, що водій, 60-річний житель Львівської області, рухався вулицею Млинівська та, повертаючи ліворуч на територію приватного підприємства, допустив наїзд на 57-річну рівнянку. Жінку з політравмою та відкритим переломом ноги медики госпіталізували до лікарні, де вона померла. Зі слів водія вантажівки, він не бачив жінки і не відчув, що наїхав на неї.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України. Слідство триває.