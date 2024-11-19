Радехівський районний суд Львівщини задовольнив позов дружини та дітей місцевого жителя, якого у стані алкогольного сп’яніння на смерть збив поїзд у Київській області. Суд зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити їм мільйон гривень завданої моральної шкоди, попри відсутність провини працівників залізниці у цій ДТП.

Як вказано у рішенні суду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, до суду із цивільним позовом до «Укрзалізниці» звернулась мешканка Львівщини, чоловіка якої на смерть збив потяг у Київській області. Випадок трапився ще у березні 2021 року у селищі Ольшаниця. У матеріалах справи вказано, що чоловік був нетверезим (1,61 проміле алкоголю) та не реагував на звукові сигнали потяга. Машиніст застосував екстрене гальмування, але не зміг уникнути наїзду. За фактом смерті пішохода поліція порушувала кримінальну справу, але згодом її закрили, оскільки у діях машиніста не виявили складу злочину.

Дружина подала позов до «Укрзалізниці» з вимогою виплатити мільйон гривень компенсації: по 200 тис. грн для неї та для чотирьох дітей. Представник «Укрзалізниці» подав відзив, у якому заперечив проти задоволення позову. Він наголосив, що п’яний чоловік вийшов на колії раптово, не реагував на звукові сигнали, і машиніст не зміг уникнути наїзду, бо потяг не може раптово зупинитись.

Адвокат позивачів наголосив, що через смерть чоловіка та батька їм завдано моральну шкоду, «душевну травму», діти важко переживають смерть батька та дуже за ним сумують.

Як вказано у рішенні суду, «Укрзалізниця» є джерелом підвищеної небезпеки, тому родичі мають право на відшкодування моральної компенсації, якщо залізниця не доведе, що загиблий свідомо хотів завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представник залізниці не надав.

Справу розглянула суддя Ольга Куцик-Трускавецька, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін, задовольнивши позов. «Укрзалізниця» має виплатити дружині та дітям загиблого мільйон гривень компенсації, а також відшкодувати витрати на судовий збір. Рішення суду ще можна оскаржити.

Раніше ZAXID.NET детально розбирався, як українські суди зобов’язують «Укрзалізницю» платити за збитих потягами пішоходів. Люди йдуть по колії в навушниках, п’яні, нехтують своєю безпекою та порушують правила, але родичі в судах стягують з залізничників мільйони гривень компенсації. Детальніше про те, чому так відбувається, читайте у матеріалі ZAXID.NET