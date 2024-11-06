Франківський районний суд Львова зобов’язав ЛКП «Львівелектротранс» виплатити 300 тис. грн моральної компенсації чоловіку, якого збив трамвай на території депо. Потерпілий працював на цьому підприємстві та після ДТП йому ампутували частину ноги.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, у липні 2023 року на території трамвайного депо на вул. Промисловій у Львові трапилась ДТП. Водійка трамвая «Електрон» Ганна Ковальська наїхала на пішохода, працівника підприємства, завдавши йому важких травм, що призвело до ампутації частини ноги. У матеріалах справи вказано, що, коли потерпілий потрапив до лікарні, у нього виявили 0,96 проміле алкоголю.

Торік суд виніс вирок винуватиці ДТП, призначивши умовне покарання. Водійка у суді розповіла, що ДТП сталась з її провини, бо вона переплутала педалі гальм та газу. Потерпілий просив не призначати їй суворе покарання.

У своєму позові до ЛКП «Львівелектротранс» чоловік зазначив, що ДТП трапилась під час виконання водійкою трудових обов’язків, а тому просив суд стягнути з ЛКП 600 тис. грн завданої йому моральної шкоди. Потерпілий розповів, що йому ампутували ногу вище коліна та встановили другу групу інвалідності, він втратив роботу та постійно потребує сторонньої допомоги.

Представник «Львівелектротрансу» визнав, що потерпілий зазнав фізичних та душевних страждань, але просив суд задовольнити позов частково, визначивши розмір моральної шкоди у 300 тис. грн.

Справу розглянула суддя Юлія Марків, яка дослідила усі матеріали справи. Вона визнала визначений позивачем розмір моральної шкоди (600 тис. грн) завищеним та частково задовольнила позов, зменшивши на половину. Рішення ще можна оскаржити.