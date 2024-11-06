Буський районний суд Львівщини зобов’язав департамент патрульної поліції України виплатити компенсацію звинуваченому у нетверезому водінні лікарю-стоматологу Петру Кішу. Він у суді домігся закриття справи через відсутність складу адмінправопорушення.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, патрульні зупинили автомобіль BMW X5, яким керував Петро Кіш, на трасі Київ-Чоп ввечері 29 грудня 2021 року. Щодо нього склали протокол про керування авто у нетверезому стані – патрульні начебто виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння: зіниці ока не реагували на світло, поведінка не відповідала обстановці, не орієнтувався в просторі. Згодом Буський райсуд закрив справу про нетверезе водіння Петра Кіша за відсутністю складу адмінправопорушення. У патрульних не було доказів (свідків чи відео), що водій відмовився пройти перевірку у медзакладі. Адвокат наголошував, що його клієнт добровільно пройшов огляд у медзакладі у той же вечір, експерти не виявили ознак ні алкогольного, ні наркотичного сп’яніння, що підтверджено документами.

У своєму позові Петро Кіш розповідає, що того вечора їхав зі Львова, де проходив планове обстеження після операції, до Буська. За його словами, патрульні «без причини» зупинили його авто та звинуватили у нетверезій їзді. Водій подавав скарги на дії патрульних у обласний департамент внутрішньої безпеки НПУ, голові Нацполіції Львівщини та в управління патрульної поліції Львівщини. При розгляді скарг у діях патрульних виявили дисциплінарні проступки.

Під час спілкування з водієм поліцейські світили йому в око зблизька тактичним ліхтариком, попри прохання цього не робити через проблеми з зором та підготовку до операції. Позивач розповів, що око почало сльозитись і після цього він відчував сильні болі. Наступного дня він звернувся до Буської ЦРЛ, де зафіксували його скарги, зокрема на опущення повіки, потемніння в очах, головний біль. Петро Кіш перебував на амбулаторному лікуванні і стверджує, що саме дії патрульних призвели до ускладнень під час операції, бо йому «було заборонено піддавати ліве око прямому попаданню світла, а поліцейські ці вимоги проігнорували».

Петро Кіш також наголосив суду, що є відомим лікарем-стоматологом у Буську і хибні підозри щодо вживання наркотиків похитнули його професійну репутацію. Він просив стягнути із департаменту патрульної поліції України на його користь 100 тис. грн моральної компенсації та 45 тис. грн на правову допомогу.

Представник відповідача на розгляд справи не прийшов, але подав заяву, у якій проти позовних вимог заперечив. Справу розглянула суддя Ганна Шендрікова, яка, дослідивши усі матеріали та аргументи, частково задовольнила позов Петра Кіша. Вона зобов’язала департамент патрульної поліції України виплатити йому 17 тис. грн моральної шкоди та 30 тис. грн витрат на правову допомогу. На рішення суду ще можна подати апеляцію.