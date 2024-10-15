63-річний директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк

Личаківський районний суд Львова визнав директора Львівського обласного центру зайнятості Василя Барилюка винним у п’яній їзді у Львові. Йому призначили 17 тис. грн штрафу із річною забороною керувати транспортними засобами.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні, патрульні 14 квітня 2024 року запідозрили директора Львівського обласного центру зайнятості Василя Барилюка у керуванні авто Toyota Camry у нетверезому стані.

За даними поліції, 14 квітня о 20:30 вони побачили авто Toyota Camry на вул. Личаківській, патрульні поїхали за ним, підозрюючи, що водій керував авто без посвідчення водія. Приблизно за хвилину машину виявили на сусідній вулиці Юрія Руфа. Вона уже зупинилась, а з водійських дверей виходив Василь Барилюк, тримаючи ключі до авто. Патрульний підійшов до Барилюка та висловив припущення, що він керує без водійських прав, та запитав, чи вживав він алкоголь. Чоловік відповів, що він лише «переганяв машину 200 метрів». На повторне запитання Барилюк відповів, що спиртного не вживав. Після перевірки на драгері, яка показала 0,56 проміле алкоголю, Барилюк сказав, що випив пиво. На відеозаписі видно, що він погодився з результатом перевірки та відмовився їхати у медзаклад.

Під час спілкування із поліцейськими Василь Барилюк підтвердив, що два роки тому його притягували до відповідальності за п’яну їзду і він не встиг поновити права. Приблизно через пів години, під час ознайомленні із протоколом, за даними поліції, водій намагався піти з місця та почав заперечувати факт керування автомобілем, заявляючи, що «коли працівники під’їхали, він вже стояв під хатою, не їхав», від підпису протоколу відмовився.

Справа за підозрою 63-річного Василя Барилюка у нетверезому водінні неодноразово призначалась до судового розгляду, але адвокат кілька разів клопотав про відкладення її розгляду. Згодом Василь Барилюк стверджував, що не керував автомобілем Toyota Camry 14 квітня, а був пасажиром. Він заявив, що авто було припарковане біля його дому, а людина, яка нібито насправді була за кермом «пересіла на заднє сидіння машини, бо не хотіла бути ідентифікованою поліцейськими». Василь Барилюк каже, що пересів на водійське сидіння через те, що «праві передні двері авто не відкривалися, бо машина під’їхала впритул правими дверима до гаражу».

Василь Барилюк заявив у суді, що патрульні не зупиняли його авто та не їхали за ним, а під час спілкування із поліцією машина уже була припаркована та з заглушеним мотором. Водночас, на запитання судді, він сказав, що не заперечує, що перед цим автомобіль їхав, бо «вони переганяли його, а за кермом була інша людина».

Справу розглянув суддя Назар Стрепко, який дослідив усі докази, відео з нагрудних камер патрульних та аргументи сторін. Суддя визнав Василя Барилюка винним у нетверезій їзді, призначивши 17 тис. грн штрафу із річною забороною керувати транспортними засобами. Постанову ще можна оскаржити.

Наразі у суді Василь Барилюк також намагається скасувати постанову за їзду без посвідчення водія.