Проірей Іван Лях вчинив ДТП та облаяв нецензурними словами патрульних

У неділю, 2 червня, п’яний священник УПЦ Московського патріархату протоієрей Іван Лях за кермом легковика Ford Focus вчинив ДТП у центрі Ужгорода. У розмові з поліцейськими він облаяв їх нецензурними словами та вимагав повернути водійське посвідчення. Після інциденту Мукачівська єпархія заборонила йому здійснювати служіння.

Як повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола, близько обіду священнослужитель у нетверезому стані на своєму Ford Focus влетів в будинок у центрі Ужгорода. Йдеться про священника Мукачівської єпархії УПЦ МП протоієрея Івана (Ляха Івана Петровича), який служить в Свято-Воскресенському чоловічому монастирі в Ужгороді.

Поліцейські склали на п’яного отця адмінпротокол та вилучили в нього посвідчення водія. У розмові з поліцейськими протоієрей вживав нецензурну лайку та вимагав повернути йому водійські права. Після цього священник пропонував, аби його супроводили додому в мікрорайон Дравці, а він поїде услід за патрульним авто.

Коментуючи згаданий інцидент, Мукачівська єпархія УПЦ МП заявила, що протоієрей Іван Лях не є їхнім штатним кліриком. «П’ять років тому, вказаний священнослужитель, був почислений за штат без права обіймати посаду настоятеля будь-якої парафії», – йдеться в повідомленні.

«Беручи до уваги сьогоднішню поведінку заштатного священника, який порушив норми моралі та канонічного права, керуючим архієреєм Мукачівської єпархії прот. Іоанн Лях заборонений в священнослужінні», – додали в єпархії.