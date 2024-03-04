Августин Тимчак є священиком червоноградської парафії Пресвятої Богородиці Владичиці України УГКЦ

Червоноградський міський суд Львівщини визнав винним у нетверезій їзді місцевого священика Августина Тимчака, якого поліція зупинила з ознаками алкогольного сп’яніння за кермом авто. У суді водій визнав свою вину та заявив, що споживав Святі Дари під час літургії. Суд оштрафував його на 17 тис. грн та позбавив водійських прав на один рік.

Як вказано у постанові суду, яку оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці лютого 2024 року, Августин Тимчак торік 27 грудня їхав на автомобілі Volkswagen Passat у Червонограді. Авто зупинила поліція та виявила у водія ознаки алкогольного сп’яніння (характерний запах алкоголю, блідість обличчя, нечітка мова). Августин Тимчак відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння на місці зупинки та у медзакладі.

Щодо водій склали протокол про керування авто у нетверезому стані. У суді водій визнав свою провину та розповів, що він є священиком червоноградської парафії Пресвятої Богородиці Владичиці України УГКЦ. 27 грудня, за словами священика, він служив дві літургії та «споживав Святі Дари (причастя), які містять певний вміст алкоголю». Августин Тимчак просив суд не позбавляти його посвідчення водія, бо він постійно проводить богослужіння та їздить у церкви на власному авто.

Справу розглянув суддя Віталій Грабовський, який дослідив усі матеріали та визнав Августина Тимчака винним у п’яній їзді, призначивши 17 тис. грн штрафу та заборонивши керувати авто протягом року.