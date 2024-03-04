Ярослав Ступник спричинив потрійну ДТП на трасі Київ-Чоп у серпні 2023 року

Пустомитівський районний суд Львівщини виніс вирок доценту УжНУ Ярославу Ступнику, який вчинив потрійну ДТП на Львівщині, у якій важко травмувався нардеп від «Слуги народу» Олександр Копиленко. Винуватця аварії не позбавили водійських прав та звільнили від тюремного ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який винесли у лютому 2024 року, аварія сталась торік 22 серпня на трасі Київ-Чоп поблизу села Ков’ярі на Львівщині. Завідувач кафедри кримінального права та процесу Ужгородського національного університету Ярослав Ступник їхав за кермом Toyota Camry зі швидкістю приблизно 120 – 140 км/год. при дозволених 110 км/год. Водій був неуважним, не дотримався безпечної дистанції та інтервалу, спричинивши зіткнення з попутнім авто Kia Sportage та у некерованому стані в’їхав у попутнє авто Toyota RAV4.

Унаслідок ДТП пасажир Toyota Camry, депутат від «Слуги народу» Олександр Копиленко, отримав тяжке поранення, також постраждала дитина, яка їхала у автомобілі Kia Sportage. У вироку не вказано, які саме травми отримали потерпілі.

Щодо Ярослава Ступника порушили кримінальну справу через вчинення ДТП. Він уклав угоду про визнання винуватості з прокурором, потерпілі не заперечували проти укладення угоди.

Справу розглянув суддя Володимир Мусієвський, який дослідив усі матеріали, визнав Ярослава Ступника винним у вчиненні ДТП, призначивши йому чотири роки ув’язнення без позбавлення водійських прав. Однак суддя звільнив винуватця ДТП від тюремного ув’язнення, призначивши річний іспитовий термін. Вирок ще можна оскаржити.