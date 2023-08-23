Постраждалих доставили у лікарню

У вівторок, 22 серпня, на Львівщині трапилася ДТП. На автодорозі «Київ-Чоп» зіткнулися три автомобілі. Внаслідок автопригоди травмувалися троє людей, серед них двоє – діти. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, у селі Ков'ярі зіткнулись автомобілі Toyota Camry, яким керував 36-річний житель Ужгорода, Kia Sportage під керуванням 23-річної мешканки Волинської області та Toyota RAV4, за кермом якого перебував 42-річний мешканець Червоноградського району.

Фото поліції

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали 52-річний пасажир автомобіля Toyota Camry та двоє пасажирів Kia Sportage: 10-річний хлопчик та 12-річна дівчинка. Постраждалих доставили у лікарню, діагнози уточнюють медики. Вирішується питання правової кваліфікації події, правоохоронці встановлюють обставини ДТП.