Священик Юрій Сенчук дав патрульному хабар, щоб уникнути відповідальності за п’яну їзду

Залізничний районний суд Львова виніс вирок священику Юрію Сенчуку, який дав патрульному хабар, щоб уникнути відповідальності за п’яну їзду. Юрію Сенчуку суд призначив покарання – 17 тис. грн штрафу. Справу про нетверезу їзду суд розглядає окремо.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, на початку жовтня 54-річний уродженець Золочева Юрій Сенчук керував кросовером Jeep Compass на вул. Підміській (бічна вул. Любінської), коли його зупинили патрульні. Цей кросовер був в орієнтуванні правоохоронців, бо очевидці повідомили, що водій Jeep Compass є нетверезим. Юрій Сенчук пройшов перевірку за допомогою алкотестера, яка показала у нього 1,26 проміле алкоголю (у понад шість разів перевищена норма).

При розмові з патрульними Юрій Сенчук назвався священиком, казав, що їде після літургії, та спробував відкупитись, запропонувавши хабар. Юрій Сенчук і справді є священиком УГКЦ – на початку 2023 року ZAXID.NET повідомляв, що його судили за вчинення ДТП та втечу з місця аварії.

Юрій Сенчук служить на парафії святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії у Львові. Згідно з офіційним повідомленням УГКЦ, 20 жовтня отця Юрія Сенчука покаранли суспензою від усіх актів священнодійств та інших дій пов'язаних з урядом, служінням та завданням терміном до 18 квітня 2024 року. Духовенству заборонено здійснювати співслужіння чи інші зазначені дії з священником Юрієм Сенчуком.

Патрульна поліція Львівщини опублікувала відео з нагрудних камер патрульного, на якому видно, що Юрій Сенчук пропонував різні суми хабара. Він сказав, що поклав патрульному у кишеню хабар, потім почав пропонувати більше грошей.

Наводимо фрагмент розмови між Юрієм Сенчуком та патрульним:

Юрій Сенчук: Може я шось покасую? (пішов до водійського сидіння і рахує гроші, – ред.)

Патрульний: Що ви маєте на увазі?

Юрій Сенчук: Пару рублів дам

Патрульний: Я застерігаю вас від будь-яких проявів корупції, щоб ви такого не робити. Заспокойтесь і не робіть цього

Юрій Сенчук: Ну будь ласка

Патрульний: Не треба так робити. Ми складемо протокол, а ви знайдіть водія

Юрій Сенчук: Ну давайте дві

Патрульний: Та я з вами не торгуюсь, я кажу, щоб ви так не робили

Юрій Сенчук: Візьміть, будь ласка, що я маю

Патрульний: Схаменіться

Юрій Сенчук: Все, що маю

Патрульний: Я від вас нічого не хочу

Юрій Сенчук: Я вас дуже прошу, відпустіть

Юрій Сенчук підходить до патрульного і каже: Тут три з половиною, візьміть

Патрульний: Заспокойтесь, я вас прошу

Юрій Сенчук: Відпустіть мене, я вас дуже прошу, то буде останній раз

Докласти гроші до хабара також пропонував друг Юрія Сенчука, який був на місці. Він казав, що у нього є 100 доларів та тисяча гривень і він готовий їх віддати. Чоловіки пропонували загалом 15 тис. грн і казали, що патрульний зможе їх дати «на службу Божу».

Патрульний відмовився від хабара і щодо Юрія Сенчука склали протокол про нетверезу їзду, на місце також викликали слідчих, які порушили кримінальну справу через дачу хабара.

Під час розгляду справи Юрій Сенчук уклав угоду про визнання винуватості з прокурором, яка передбачає покарання – 17 тис. грн штрафу.

Справу розглянула суддя Наталія Палюх, яка дослідила усі матеріали справи, затвердила угоду та оштрафувала Юрія Сенчука на 17 тис. грн. На вирок ще може бути подана апеляція. Варто додати, що справу про нетверезу їзду суд розглядає окремо.