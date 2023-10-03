Чоловік, який назвався священником, і його приятель пропонували правоохоронцям 15 тис. грн, щоб їх відпустили і не складали протокол

У понеділок, 2 жовтня, на вул. Підміській у Львові патрульні після повідомлення містян про імовірне порушення зупинили водія Jeep Compass. У 54-річного чоловіка були ознаки алкогольного сп’яніння і він намагався дати патрульним хабар, щоб його відпустили. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Львівської області.

Патрульні запропонували водієві пройти перевірку на стан сп’яніння. Він сказав, що зранку мав літургію, проте поліцейські заспокоїли його, що кількість вина, яку вживають під час причастя, не впливає на показники пристрою. Водій погодився, але хитрував під час проходження тесту, також сказав, що він священнослужитель. Врешті пристрій Drager показав результат – 1,26 проміле, що в шість разів перевищує норму.

Під час складання адміністративних матеріалів за нетверезе керування водій декілька разів пропонував поліцейським хабар – «може покасувати, ну, дати пару рублів?». Попри неодноразові попередження про кримінальну відповідальність, він засунув у кишеню інспектору 2500 грн. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Під час очікування на приїзд слідчих, водій знову підійшов до інспекторів, тепер зі знайомим, який почав пропонувати більшу суму хабаря – «я маю сто доларів і тисячу гривень, разом ми маємо 10 тис. грн». Згодом чоловіки пропонували 15 тис. грн, щоб патрульний міг їх передати «на службу Божу». На попередження про кримінальну відповідальність чоловіки не зважали. На запитання патрульних про те, чи не соромно священнослужителю пропонувати хабар правоохоронцям, його знайомий відповів, що абсолютно ні.

На чоловіка склали протокол за керування транспортним засобом в стані сп'яніння. Справу передали слідчим. Обом громадянам загрожує кримінальна відповідальність за ст. 369 (Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України. Санкція статті передбачає штраф на суму від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.