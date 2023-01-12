Залізничний районний суд Львова оштрафував священика УГКЦ Юрія Сенчука за втечу з місця ДТП у Львові. Водію доведеться заплатити 3400 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, 9 грудня Юрій Сенчук керував авто Jeep Compass на вул. Підміській (поруч із вул. Любінською), рухаючись заднім ходом водій в’їхав у припаркований кросовер Nissan X-Trail. У постанові вказано, що обидва авто отримали механічні пошкодження. Після зіткнення водій Jeep Compass втік з місця ДТП.

Згодом поліцейські встановили обставини ДТП та склали на водія Jeep Compass протоколи про адмінправопорушення.

У матеріалах справи вказано, що водій Jeep Compass Юрій Сенчук працює священиком УГКЦ. На розгляд справи у суді він не прийшов.

Справу розглядала суддя Наталія Палюх. Дослідивши матеріали справи, вона визнала Юрія Сенчука винним у вчиненні ДТП та втечі з місця аварії, оштрафувавши на 3400 грн.