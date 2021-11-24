Юрій Чорній є священнослужителем храму св. Климентія Папи на вул. Генерала Чупринки у Львові

Франківський районний суд Львова визнав винним у нетверезому водінні 37-річного львівського священика Юрія Чорнія. Його оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на один рік.

Священнослужителя львівського храму св. Климентія Папи (УГКЦ) Юрія Чорнія за кермом автомобіля Renault Scenic зупинили 9 травня партульні поліцейські, які запідозрили, що водій перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Перевірка на алкотестері підтвердила підозри патрульних – 0,92 проміле алкоголю.

На судове засідання 37-річний Юрій Чорній не прийшов, але його адвокат просив закриту справу, «оскільки матеріали протоколу не містять жодних належним чином підтверджуючих доказів про вчинення особою вказаного правопорушення».

Дослідивши матеріали справи, суддя Степан Дзеньдзюра дійшов висновку про винуватість Юрія Чорнія у нетверезому водінні. Це, зокрема, підтверджує протокол про адмінправопорушення, результати тесту та відеозапис, який долучений до матеріалів справи, а також свідчення самого священника, який у розмові з патрульними визнав, що вживав під час ліртургії сухе вино, розбавлене водою. Жодного іншого алкоголю у той день, за словами священика, він не вживав.

В результаті суддя наклав штраф на священика у 17 тис. грн і на один рік позбавив його водійський прав. Юрій Чорній ще може оскаржити це рішення в апеляційному суді впродовж 10 днів.