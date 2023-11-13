Священик Юрій Сенчук дав патрульному хабар, щоб уникнути відповідальності за п’яну їзду

Залізничний районний суд Львова визнав винним у нетверезому водінні священика УГКЦ Юрія Сенчука, якого зупинили за кермом кросовера із 1,26 проміле алкоголю. Суд призначив порушнику 17 тис. грн штрафу з позбавленням водійських прав на рік. Під час складення адмінпротоколу священик пропонував патрульним хабар – цю справу суд розглянув окремо. Також УГКЦ тимчасово усунула від служіння Юрія Сенчука після цього інциденту.

Як повідомляв ZAXID.NET, на початку жовтня 54-річний уродженець Золочева Юрій Сенчук керував кросовером Jeep Compass на вул. Підміській (бічна вул. Любінської), коли його зупинили патрульні. Цей кросовер був в орієнтуванні правоохоронців, бо очевидці повідомили, що водій Jeep Compass є нетверезим. Юрій Сенчук пройшов перевірку за допомогою алкотестера, яка показала у нього 1,26 проміле алкоголю (у понад шість разів перевищена норма).

Під час складення адмінпротоколу священик Юрій Сенчук пропонував патрульним хабар, постійно збільшуючи його суму. Загалом чоловік пропонував 15 тис. грн та пропонував патрульному віддати ці гроші «на службу Божу».

На засідання суду про нетверезу їзду Юрій Сенчук не прийшов. Справу розглянула суддя Наталія Палюх, яка визнала водія винним та призначила 17 тис. грн штрафу з позбавлення водійських прав на рік.

Через пропозицію хабара патрульному щодо Юрія Сенчука порушили кримінальну справу, її суд розглядав окремо та призначив чоловіку 17 тис. грн штрафу. Варто також додати, що після цього інциденту УГКЦ повідомляла, що тимчасово усунула від служіння Юрія Сенчука.

Додамо також, що це не вперше патрульні зупиняють Юрія Сенчука за порушення ПДР. На початку 2023 року священика судили за вчинення ДТП та втечу з місця аварії.