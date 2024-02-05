Дубенський міськрайонний суд Рівненщини визнав винним у п’яній їзді настоятеля парафії УПЦ Анатолія Богданова, якого правоохоронці затримали нетверезим за кермом BMW X5 у місті Дубно. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу та позбавив водійського посвідчення на один рік.

Як вказано у постанові суду, яку винесли наприкінці січня 2024 року, настоятель Свято-Ольгіївської парафії УПЦ, що у селі біля Дубного, Анатолій Богданов 21 грудня 2023 року їхав за кермом BMW X5. У місті Дубно Богданова зупинила поліція та виявила у нього ознаки алкогольного сп’яніння, водій пройшов перевірку на алкотестері, яка показала 0,89 проміле алкоголю (при нормі 0,2).

Щодо Анатолія Богданова склали протокол про керування авто у нетверезому стані. На засідання суду священик не прийшов, але його адвокат подав заяву, у якій зазначив, що клієнт не оскаржує протокол.

Справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали та визнав священика винним у п’яній їзді, призначивши 17 тис. грн штрафу з забороною керувати транспортними засобами протягом року. Постанову ще можна оскаржити.

Додамо, що раніше на Львівщині священика усунули від служіння через п’яну їзду. Священик спробував відкупитись від патрульних та постійно підвищував суму хабара «на службу Божу».