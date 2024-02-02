Галицький районний суд Львова закрив справу про вчинення ДТП у нетверезому стані громадянином Німеччини Річардом Е. Перевірка на алкотестері показала у іноземця 1,75 проміле алкоголю, що майже у дев’ять разів перевищує допустиму норму, однак патрульні не забезпечили водія перекладачем.

Як вказано у постанові суду, яку винесли наприкінці січня 2024 року, волонтер з Німеччини Річард Е. керував авто Land Rover Discovery 4. Приблизно о 23:30 водій вчинив ДТП на перетині вул. Зернової та просп. Чорновола, що у центрі Львова. Чоловік був не уважним та в’їхав у авто Kia Sportage, яке пригальмувало попереду.

На місце викликали поліцію, яка виявила у водія Land Rover ознаки алкогольного сп’яніння, він пройшов перевірку на драгері, яка показала у іноземця 1,75 проміле алкоголю, що майже у дев’ять разів перевищує допустиму норму. Щодо водія склали протокол за вчинення ДТП та п’яну їзду.

У суді адвокатка Річарда Е. заявила, що поліцейські грубо порушили його права, зокрема не забезпечили його перекладачем та не повідомили, що він має право пройти перевірку на стан сп’яніння у медзакладі.

Справу розглянув суддя Віталій Радченко, який дослідив усі матеріали справи та закрив справу про вчинення ДТП і нетверезу їзду Річарда Е. через відсутність складу адмінправопорушення. Постанову ще можна оскаржити.