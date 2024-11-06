Шевченківський районний суд Львова визнав львів’янина винним у вчиненні ДТП у нетверезому стані. Водій ВАЗу наїхав на свою сусідку у Брюховичах, завдавши їй важких травм. Свою провину винуватець аварії не визнав. Суд призначив йому 4 роки тюрми з забороною керувати транспортними засобами 5 років.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, аварія трапилась ввечері 26 травня 2023 року у Брюховичах. Львів’янин Андрій Афанасьєв за кермом автомобіля ВАЗ-2101, рухаючись заднім ходом, виламав браму сусідського подвір’я та збив свою сусідку, яка була на власному подвір’ї. Унаслідок ДТП пішохідка отримала важкі травми, зокрема переломи ніг, лопатки, ребер, потиличної кістки.

Поліція встановила, що водій ВАЗу був п’яним у момент вчинення ДТП. Перевірка на драгері показала – 2,82 проміле алкоголю, а під час перевірки у медзакладі експерт виявив у сечі обвинуваченого – 3,36 проміле.

У суді обвинувачений спершу частково визнав свою провину, а згодом її заперечував. Він заявив, що того вечора ремонтував автомобіль, виїхав, щоб спробувати як машина їде після ремонту. Він заявив, що його ногу звела судома, через що він і в’їхав на подвір’я сусідів. Андрій Афанасьєв каже, що вийшовши з авто, побачив сусідку, яка впала у штучну водойму на її подвір’ї. Він стверджує, що не вживав алкоголю і «не впевнений в тому, що причетний до заподіяння потерпілій тілесних ушкоджень». Завдані сусідці збитки водій відшкодував.

Потерпіла у суд підтвердила обставини справи, зокрема, що вона була на власному подвір’ї, коли водій ВАЗу збив її. Через удар її відкинуло у штучну водойму. Жінка розповіла, що отримала чисельні травми і лікується досі. Вона просила суд винести справедливе рішення, а також підтвердила, що матеріальну шкоду водій їй відшкодував.

Справу розглянула суддя Наталія Луців-Шумська, яка дослідила усі докази та визнала Андрія Афанасьєва винним у вчиненні п’яної ДТП. Йому призначили 4 роки тюрми із забороною протягом 5 років керувати транспортними засобами. Вирок ще можна оскаржити.