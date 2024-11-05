Від отриманих внаслідок ДТП травм пішохід загинув на місці ДТП

На трасі Київ-Чоп біля села Солонка під Львовом вантажний автомобіль ЗІЛ збив пішохода, який від отриманих травм загинув на місці ДТП. Про аварію повідомила Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні поліції, аварія сталась 4 листопада о 18:45 на трасі Київ-Чоп поблизу села Солонка Львівського району. За попередніми даними, водій автомобіля ЗІЛ, 35-річний житель одного з сіл району, здійснив наїзд на пішохода, 64-річного мешканця Київської області. Від отриманих внаслідок ДТП травм пішохід загинув на місці ДТП.

Очевидцем цієї ДТП став відомий львівський адвокат Олег Мицик. На своїй сторінці у Facebook він написав, що загиблий є водієм вантажівки, який припаркував авто неподалік супермаркету АТБ. За його словами, чоловік перебігав неосвітлену дорогу (три смуги) до супермаркету, коли потрапив під ЗІЛ.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.