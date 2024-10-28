Смертельна аварія сталася 26 жовтня на вулиці Свободи у Хмельницькому

На вулиці Свободи у Хмельницькому 27-річний водій легковика збив на смерть пенсіонерку. Відомо, що жінка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Нині винуватцю ДТП загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це 28 жовтня повідомили у пресслужбі поліції області.

За данимии слідства, смертельна аварія сталася 26 жовтня близько 12:00. Місцевий житель, який перебував за кермом автомобіля Volkswagen Passat, збив на «зебрі» 74-річну жінку. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімаційного відділення Хмельницької обласної лікарні, проте близько 17:00 вона померла.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України й наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення.