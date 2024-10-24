Смертельна аварія сталася на вулиці Трудовій у Хмельницькому

У середу, 23 жовтня, на вулиці Трудовій у Хмельницькому стався нещасний випадок. Водій тягача MAZ наїхав на 57-річного чоловіка, який стояв поруч. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

За даними слідства, 68-річний місцевий житель, керуючи тягачем MAZ, збив 57-річного чоловіка, який допомагав проводити зчеплення з причепом. У результаті наїзду потерпілий загинув на місці події.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статі передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.