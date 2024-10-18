Смертельна аварія у Хмельницькому сталася ввечері 17 жовтня

Ввечері 17 жовтня неподалік готельно-ресторанного комплексу «Лелека» у Хмельницькому сталася смертельна ДТП. Легковик збив на смерть 33-річного чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

Аварія на трасі Стрий – Ізварине сталася 17 жовтня близько 20:00. За даними слідства, неподалік готельно-ресторанного комплексу «Лелека» 54-річний водій автомобіля Volkswagen Sharan збив на «зебрі» 33-річного місцевого жителя. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення.