На Волині водій автомобіля Renault на смерть збив 69-річну пішохідку
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У середу вранці, 16 жовтня, у Луцькому районі трапилася смертельна ДТП. Внаслідок наїзду автомобіля загинула 69-річна жінка. Про це повідомили у поліції Волинської області.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася поблизу села Дачне. 27-річний ківерчанин, керуючи автомобілем Renault, наїхав на жінку, яка переходила дорогу. Попередньо, поблизу пішохідного переходу.
Від отриманих травм вона померла на місці події. Особу потерпілої встановили – це 69-річна місцева мешканка. Водія перевірили, він за кермом був тверезий.
На місці продовжують працювати слідчі поліції у Волинській області. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.