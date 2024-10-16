Попередньо відомо, що жінка переходила дорогу поблизу пішохідного переходу

У середу вранці, 16 жовтня, у Луцькому районі трапилася смертельна ДТП. Внаслідок наїзду автомобіля загинула 69-річна жінка. Про це повідомили у поліції Волинської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася поблизу села Дачне. 27-річний ківерчанин, керуючи автомобілем Renault, наїхав на жінку, яка переходила дорогу. Попередньо, поблизу пішохідного переходу.

Від отриманих травм вона померла на місці події. Особу потерпілої встановили – це 69-річна місцева мешканка. Водія перевірили, він за кермом був тверезий.

На місці продовжують працювати слідчі поліції у Волинській області. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.