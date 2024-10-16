Водій і двоє пасажирів легковика важко травмувалися

На Львівщині зіткнулись автомобіль Peugeot та автобус MAN. Унаслідок ДТП четверо людей травмувалися.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась у вівторок, 15 жовтня, близько 17:20, на трасі Івано-Франківськ – Львів. Поблизу села Відники зіткнулись автомобіль Peugeot 307, яким керував 35-річний львів’янин, та автобус MAN, за кермом якого був 43-річний мешканець Львівського району.

Внаслідок ДТП водій автобуса та автомобіля, а також пасажирка автобуса – 19-річна мешканка Львівського району та пасажир легковика, 25-річний львів’янин, – отримали травми. Їх госпіталізували в лікарню.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю ДТП загрожує до 3 років обмеження волі.