За кермом вантажівки перебував 25-річний мешканець Харківської області

Поліція Львівщини встановила винуватця смертельної ДТП, яка трапилася у п’ятницю вранці, 11 жовтня, на автодорозі «Київ-Чоп», неподалік села Чишки. Попередньо відомо, що водій вантажівки Renault виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, після чого зіткнувся з легковим автомобілем Škoda та пасажирським автобусом Plaxton Elite.

Як повідомили у поліції Львівської області, за кермом вантажівки перебував 25-річний мешканець Харківської області. Мікроавтобусом керував 66-річний мешканець Львівського району, легковиком – 19-річний мешканець Дрогобицького району, а автобусом – 35-річний житель Хмельницького.

Від отриманих травм загинув водій вантажівки, його пасажир – 28-річний мешканець Харкова та другий водій автобуса, якому було 49 років. Тілесні ушкодження отримали 34 людини – мешканці Одеської та Харківської областей, з них – четверо дітей віком 5, 7, 13 та 16 років, а також четверо іноземців. Усі – пасажири автобуса.

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За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Триває досудове розслідування.