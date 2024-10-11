Масштабна аварія за участі рейсового автобуса, вантажівки «Нової пошти» та ще кількох авто

Вранці у п’ятницю, 11 жовтня, на об’їзній дорозі Львова сталась масштабна аварія за участі рейсового автобуса FlixBus, вантажівки «Нової пошти» та ще двох авто. Відомо про щонайменше трьох загиблих та 35 поранених.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, масштабна аварія трапилась близько 06:30 на об’їзній Львова в районі села Чишки. У ДТП потрапив рейсовий автобус FlixBus «Варшава-Одеса», вантажівка «Нової пошти» та кілька легкових авто.

Наразі відомо про трьох загиблих та 35 травмованих (травми різного ступеня важкості). Серед постраждалих є шестеро дітей. На місце ДТП виїжджали 20 бригад медиків. За даними Львівської міськради, серед постраждалих – мешканці Одеси, Хмельницького, Вінниччини, Харківщини, Миколаївщини, Львівщини, а також громадяни зі Швейцарії.

Внаслідок ДТП до лікарень Першого медобʼєднання Львова доставили 31 людину. Зокрема, до лікарні Святого Пантелеймона привезли 22 людини. Найважча серед них – 60-річна жінка. Вона перебуває у важкому стані в реанімації, ще 5 пацієнтів у стані середньої важкості, інші 16 пацієнтів отримали легкі поранення.

До Лікарні Святого Луки поступило семеро постраждалих у ДТП. Двоє з них у важкому стані в реанімації. Ще 4 перебувають в стані середньої важкості і одна жінка має незначні ушкодження. До Дитячої Лікарні Святого Миколая поступили 3 дитини, які отримали струс головного мозку. Наразі діти госпіталізовані і перебувають у стабільному стані.

За даними поліції, відбулося зіткнення чотирьох автомобілів: вантажівки, мікроавтобуса Mercedes Sprinter, автомобіля Škoda та рейсового автобуса Plaxton Elite. Від отриманих травм загинули три людини: водій і пасажир вантажівки та пасажир автобуса, дані яких уточнюються.

На місці події працюють правоохоронці. Слідчі встановлюють обставини ДТП, кількість потерпілих та їхні дані.

Рух на цій ділянці повністю перекривали. За даними патрульної поліції Львівщини, станом на 7:35 рух скеровують через Винники у напрямку Чопу і через Давидів у напрямку Києва. Згодом на цій ділянці організували реверсний рух.