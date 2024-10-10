Винуватиця ДТП пофарбувала волосся та змінила зачіску, аби її не могли впізнати

Правоохоронці розшукали 57-річну мешканку Буковини, яка збила 7-річну дівчинку та втекла з місця ДТП. Дитина перебуває у важкому стані у лікарні, а винуватиця ДТП змінила зовнішність та переховувалась у Києві.

7 жовтня у Хотині 57-річна водійка автомобіля Renault Megane наїхала на 7-річну дитину та втекла з місця ДТП, не надавши допомоги потерпілій. Внаслідок аварії дівчинка отримала численні травми. Наразі вона перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Як повідомили у Нацполіції Чернівецької області 10 жовтня, щоб уникнути відповідальності, водійка намагалася приховати сліди ДТП та кардинально змінила імідж. Після ДТП жінка покинула територію Буковини, поліцейські затримали її у Києві. Наразі винуватиці повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Їй загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права керування.

За даними поліції, після наїзду на 7-річну дівчинку водійка зімітувала ще одну ДТП: в’їхала у паркан та залишила авто. Після цього вона поїхала до Хмельницького на попутному авто, де пофарбувала волосся та змінила зачіску, аби її не могли впізнати. Після зміни зовнішності жінка поїхала до столиці.

Поліцейські затримали її на автовокзалі у Києві. Наразі їй повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) ККУ. Суд обрав затриманій запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави 1,6 млн грн.