Після наїзду на дитину водійка легковика в’їхала у паркан та втекла, наразі вона переховується від поліції

У Хотині водійка легковика збила 7-річну дитину та втекла з місця ДТП. Дівчинку з важкими травмами госпіталізували, а винуватицю аварії розшукує поліція. Наразі підозрюють 57-річну мешканку Хотина, адже на її авто помітили характерні пошкодження.

Як вказано у повідомленні поліції Чернівецької області, аварія сталась 7 жовтня у Хотині. Унаслідок ДТП 7-річна дівчинка отримала численні травми, а водійка Renault Megane втекла з місця ДТП, не надавши допомоги потерпілій. Після наїзду на дитину водійка легковика в’їхала у паркан та втекла, наразі вона переховується від поліції.

Після наїзду на дитину водійка легковика в’їхала у паркан та втекла

На території Чернівецької області введено спеціальну поліцейську операцію. За даними поліції, власницею авто є 57-річна жителька Хотина. За даними обласної прокуратури, 7-річна дівчинка перебуває у важкому стані.

Слідчі поліції внесли відомості про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.