Водій мікроавтобуса виїхав на тротуар та збив двох жінок

Ввечері у понеділок, 14 жовтня, біля Східниці водій мікроавтобуса виїхав на тротуар та збив двох жінок, які з травмами потрапили до лікарні. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні поліції, ДТП сталася 14 жовтня близько 18:55, на автодорозі «Східниця-Пісочна» поблизу селища Східниця Дрогобицького району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Fiat Ducato, 31-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та збив двох пішохідок, жительок Черкаської області віком 48 і 59 років.

На фото з місця ДТП видно, що йдеться про тротуар поруч із освітленим знаком пішохідного переходу

На фото з місця ДТП видно, що йдеться про вимощений бруківкою тротуар поруч із освітленим знаком пішохідного переходу. Внаслідок ДТП жінки отримали травми, їх госпіталізували до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.