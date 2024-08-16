Перемишлянський районний суд Львівщини частково задовольнив позов місцевого мешканця, якому під час заготівлі дров для сільської школи циркуляркою відрізало палець. Суд зобов’язав школу виплатити йому 20 тис. грн моральної компенсації.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, позивач Андрій Кобасяр у 2017 році працював робітником у Дунаївському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Перемишлянської міськради. За словами позивача, директор школи дав усну вказівку йому та двірнику порізати дрова для опалювального сезону. У листопаді 2017 року вони різали дрова на циркулярці, яка розташована у дровітні.

«У пили були відсутні багато зубів і нової їм ніхто не купував, тому різали такою циркуляркою, яку мали. Він не знає чи стояла циркулярка на балансі школи. Вони щороку нею користувались під час заготівлі дров на зиму. Під час порізки дров він підійшов до циркулярки, щоб забрати поліно, його штанину замотало на вал і почало накручувати. Він впав. Двірник виключив рубильник і допоміг йому підвестись. Його рука була в крові. Він пішов до фельдшера, який викликав швидку і вони поїхали до лікарні .Там виявили, що палець тримався на шкірці і, зі слів хірурга, «ремонту не підлягав». Тому хірург його відрізав», – наведені у рішенні суду покази потерпілого.

Андрій Кобасяр зазначив, що інструктажі з техніки безпеки їм ніколи не проводили. Він звернувся до суду, щоб стягнути зі школи 300 тис. грн моральної компенсації через трудове каліцтво. У матеріалах справи вказано, що за фактом травмування робітника школи правоохоронці порушували кримінальну справу за ч.1 ст.272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою), але провадження закрили через закінчення термінів давності.

Директорка сільської школи Ольга Федак та її адвокат проти задоволення позову заперечили, просили врахувати, що кримінальне провадження закрили, тому вина директорки не є підтверджена. Сторона захисту заявляє, що циркулярка не перебувала на балансі школі і директорка не давала вказівки її використовувати, тому робітник зазнав каліцтва зі своєї необережності.

Справу розглянув суддя Андрій Савчак, який дослідив усі надані суду матеріали, покази свідків та учасників справи. На думку судді, очевидно, що позивач отримав каліцтво на роботі під час виконання розпорядження директора школи про заготівлю дров на зиму.

«Циркулярка хоч і не перебувала на балансі школи, однак, очевидно використовувалась не перший рік для порізки дров, про що керівництво школи не могло не знати. Слід зазначити, що робітник міг відмовитись від виконання такої роботи, бо вона не передбачена його посадовою інструкцією. Водночас, суд вважає, те, що позивач таки виконував цю роботу, не може ставитись йому у провину», – вказано у рішенні суду.

Суддя частково задовольнив позов Андрія Кобасяра та зобов’язав Дунаївський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів виплатити йому 20 тис. грн завданої моральної шкоди. На рішення ще можна подати апеляцію.