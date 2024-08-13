Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок військовому Андрію В., який вбив свого знайомого, щоб не повертати йому борг. Колегія суддів призначила йому 11 років тюрми з конфіскацією майна та зобов’язала сплатити 8,3 млн грн родичам вбитого чоловіка.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, уродженець Волині Андрій В., який проходить військову службу у одній з військових частин у званні солдата, у серпні 2022 року взяв автомобіль Peugeot 407 свого знайомого та вчинив ДТП – з’їхав у кювет та пошкодив машину. Надалі власник авто оцінив завдані пошкодження у 4,5 тис. доларів. Андрій В., щоб уникнути боргових зобов’язань, вирішив вбити свого знайомого, який також проходив військову службу. Нападник наніс кілька ударів ножем і потім закопав тіло.

Щодо Андрія В. порушили кримінальну справу через умисне вбивство. У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що того дня він зустрівся із знайомим неподалік військової частини, щоб обговорити повернення боргу. Між ними виникла суперечка і Андрій В. вдарив товариша ножем, а потім закопав тіло. Кілька днів Андрій В. приховував злочин, але згодом зізнався у вчиненому.

До суду з цивільним позовом звернулась сестра загиблого, його цивільна дружина та діти. Вони розповіли, що вбитий був добровольцем і з початком повномасштабного вторгнення пішов служити у ЗСУ. Родичі заявляли, що Андрій В. не вибачився перед ними після скоєння вбивства та не пропонував жодної допомоги.

Справу розглянула колегія суддів у складів Дмитрія Поворозника, Наталії Швед та Юрія Колтуна. Вони розглянули усі докази та покази учасників справи, визнавши обвинуваченого винним в умисному вбивстві, призначивши 11 років тюрми з конфіскацією майна. Суд задовольнив цивільні позови родичів та зобов’язав засудженого виплатити їм 8,3 млн грн компенсації. Вирок ще можна оскаржити.