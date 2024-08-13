Родичі вбитого на Львівщині військового відсудили понад 8 млн грн компенсації
Солдат вбив товариша, бо не хотів повертати борг за розбите авто
Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок військовому Андрію В., який вбив свого знайомого, щоб не повертати йому борг. Колегія суддів призначила йому 11 років тюрми з конфіскацією майна та зобов’язала сплатити 8,3 млн грн родичам вбитого чоловіка.
Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, уродженець Волині Андрій В., який проходить військову службу у одній з військових частин у званні солдата, у серпні 2022 року взяв автомобіль Peugeot 407 свого знайомого та вчинив ДТП – з’їхав у кювет та пошкодив машину. Надалі власник авто оцінив завдані пошкодження у 4,5 тис. доларів. Андрій В., щоб уникнути боргових зобов’язань, вирішив вбити свого знайомого, який також проходив військову службу. Нападник наніс кілька ударів ножем і потім закопав тіло.
Щодо Андрія В. порушили кримінальну справу через умисне вбивство. У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що того дня він зустрівся із знайомим неподалік військової частини, щоб обговорити повернення боргу. Між ними виникла суперечка і Андрій В. вдарив товариша ножем, а потім закопав тіло. Кілька днів Андрій В. приховував злочин, але згодом зізнався у вчиненому.
До суду з цивільним позовом звернулась сестра загиблого, його цивільна дружина та діти. Вони розповіли, що вбитий був добровольцем і з початком повномасштабного вторгнення пішов служити у ЗСУ. Родичі заявляли, що Андрій В. не вибачився перед ними після скоєння вбивства та не пропонував жодної допомоги.
Справу розглянула колегія суддів у складів Дмитрія Поворозника, Наталії Швед та Юрія Колтуна. Вони розглянули усі докази та покази учасників справи, визнавши обвинуваченого винним в умисному вбивстві, призначивши 11 років тюрми з конфіскацією майна. Суд задовольнив цивільні позови родичів та зобов’язав засудженого виплатити їм 8,3 млн грн компенсації. Вирок ще можна оскаржити.