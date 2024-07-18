Віктор Нікітін був свідком вбивства з розчленуванням, однак у поліцію не повідомив

Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок львівʼянину Віктору Нікітіну, якого судили за приховування злочину. Чоловік разом зі спільником причетний до вбивства з розчленуванням 50-річної жінки в Моршині.

Як вказано в матеріалах справи, 18 серпня 2023 року Віктор Нікітін разом із Богданом Лащевським та їхньою знайомою пили алкоголь у його квартирі в Моршині. У Богдана Лащевського виник конфлікт із жінкою, під час якого він вдарив її в обличчя, а після того, як вона впала на підлогу, побив її до смерті.

Наступного дня Віктор Нікітін переніс труп у ванну кімнату, де його знайомив розчленував тіло жінки. Обидва чоловіки намагались приховати сліди злочину. Тіло вбитої виявили лише за 10 днів, після того, як сусіди звернули увагу на трупний запах із квартири.

Невдовзі слідчі розшукали Віктора Нікітіна та Богдана Лащевського. Власнику квартири повідомили про підозру в приховуванні злочину за ч. 1 с. 396 ККУ, а його знайомому – в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 297 ККУ. Справа Богдана Лащевського виділена в окреме провадження.

У суді Віктор Нікітін свою провину визнав і пояснив, що жив із загиблою півтора року. Того дня вони зі знайомими грали в карти і пили алкоголь. Потім між його співмешканкою та Богданом Лащевським виник конфлікт, вони побилися, жінка впала в коридорі і спершу до неї ніхто не підходив, адже всі були пʼяні. Пізніше він поміряв її пульс і зрозумів, що жінка померла.

Згодом його знайомий запропонував винести тіло загиблої частинами, аби приховати злочин. Ще 10 днів вони всі жили у цій квартирі, доки сусіди не викликали поліцію.

Враховуючи обставини справи, суддя Стрийського міськрайонного суду Василь Бораковський визнав Віктора Нікітіна винним у приховуванні злочину та призначив 2 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.